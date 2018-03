Wacom Intuos Pen Tablet: entrare nell’arte digitale

Floriana Giambarresi,

Appassionati di fumetti e manga, pittori e fotografi per hobby e in generale chiunque voglia esprimersi artisticamente su digitale ha adesso a disposizione un nuovo, peculiare dispositivo: Wacom ha infatti appena annunciato la nuova Intuos Pen Tablet Get Creative, una tavoletta con penna migliorata nella tecnologia e nell’ergonomia, corredata di un pacchetto software per disegnare, dipingere ed elaborare immagini.

Progettata per dar vita alle idee creative più disparate, la versione aggiornata della Wacom Intuos Pen Tablet si caratterizza per un design vivace super-sottile, ma comunque resistente, disponibile in due dimensioni, media e piccola, ed è dotata di una nuova penna con livelli di pressione 4k (4.096 livelli di sensibilità alla pressione) e design ergonomico che offrono una precisione e un controllo migliori rispetto alla precedente iterazione.

Disponibile anche con supporto o meno alla connettività Bluetooth per la connessione ad altri dispositivi senza alcun cavo, alcuni modelli di tavoletta grafica hanno la stessa area attiva delle versioni precedenti (75% della larghezza del device), ma con ingombri e pesi ridotti: si parla di 7 pollici per la dimensione piccola e 10 piccoli per quella media.

Disegno digitale, pittura o fotoritocco? La nuova soluzione targata Wacom è facile da configurare e da utilizzare e offre fino a tre applicazioni creative da scaricare gratuitamente, dal valore totale fino a 160 dollari: tra questi, Corel Painter Essentials 6 per chi si occupa di progettazione e illustrazione, Celsys Clip Studio Paint Pro per la creazione di fumetti e manga, e Corel AfterShot 3 per l’elaborazione fotografica. I principianti avranno a disposizione numerosi tutorial interattivi per muovere i primi passi con tali software.

Spiega Wacom per l’occasione che:

Fa parte del retaggio di Wacom fornire tecnologia all’avanguardia e soluzioni complete ai nostri clienti. Sappiamo che solo il giusto abbinamento fra

hardware e software permette di cominciare subito a creare. Ecco perché abbiamo chiesto a partner di software leader nel mercato di unirsi a noi per offrire la nuova tavoletta con penna. Crediamo che i nostri clienti ameranno la nuova Intuos per la sua tecnologia avanzata e le opzioni software.

La nuova linea Intuos è disponibile in 3 configurazioni e 3 colorazioni, con i seguenti prezzi: dimensione Small con Bluetooth a 99,90 euro e senza Bluetooth a 79,90 euro, dimensione Medium con Bluetooth a 199,90 euro.