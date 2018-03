X-ONE H1, smartwatch ibrido con codice Morse

Luca Colantuoni,

Gli smartwatch ibridi sono molto apprezzati dagli utenti, come riporta una recente indagine di Juniper Research. Anche il modello annunciato da una startup svizzera appartiene a questa categoria, ma X-ONE H1 possiede alcune caratteristiche molto originali. L’orologio verrà commercializzato da ottobre in cinque versioni.

X-ONE H1 è il primo smartwatch meccanico realizzato in Svizzera, unendo il tradizionale movimento automatico a discrete funzionalità smart. La cassa è in acciaio inossidabile (diametro 47 millimetri), mentre la cornice intorno al vetro in zaffiro è in acciaio o ceramica. Sul lato destro ci sono due pulsanti e la corona che permette di controllare il movimento meccanico. L’app per iOS e Android serve invece per gestire la parte smart. Il collegamento con lo smartphone avviene tramite modulo Bluetooth Low Energy.

All’interno del quadrante ci sono il calendario perpetuo (non è necessaria la modifica per gli anni bisestili), l’indicatore automatico del fuso orario e un display lineare. Quest’ultimo viene utilizzato per conoscere chi ha chiamato o inviato un messaggio, assegnando il contatto ad un numero (da 1 a 12). L’orologio integra anche un accelerometro che permette di contare i passi. Altre funzionalità smart sono il controllo musicale e la ricerca dello smartphone smarrito. È possibile anche convertire i messaggi in codice Morse.

La parte elettronica può essere facilmente sostituita per aggiungere nuove funzionalità. La produzione di massa inizierà ad aprile, grazie ai fondi raccolti su Kickstarter. Gli utenti che hanno dato il loro contributo possono acquistare l’orologio con uno sconto fino al 50%. Il prezzo retail è compreso tra 1.490 e 1.890 euro.