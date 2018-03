HTC U12, annuncio ad aprile?

Luca Colantuoni,

In seguito alla presentazione dei Samsung Galaxy S9/S9+, l’attenzione della stampa specializzata è ora rivolta ai top di gamma degli altri produttori. Oltre a Huawei P20 e LG G7 è previsto il lancio del nuovo HTC U12, successore dell’attuale HTC U11+. In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe essere annunciato ad aprile.

Con la serie U è stato introdotto un design molto particolare, denominato Liquid Surface. Il nome è riferito alla tecnica applicata al vetro della cover posteriore che simula le proprietà dei liquidi. Variando l’angolazione dello smartphone si notano differenti riflessi di luce. La stessa soluzione estetica verrà adottata per il nuovo HTC U12, ma il produttore dovrebbe aggiungere un modello con finitura bianca opaca. Non è chiaro tuttavia quale sarà il processo di fabbricazione, considerato che il vetro è un materiale lucido.

La parte posteriore dovrebbe conservare la leggera curvatura che migliora l’ergonomia e non mancherà ovviamente il lettore di impronte digitali. La principale differenza rispetto all’attuale HTC U11+ sarà la doppia fotocamera, per quale si ipotizzano sensori da 12 e 16 megapixel (Sony IMX3xx). L’ultimo modello con dual camera è il One M9+, annunciato quasi tre anni fa.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 8 megapixel, batteria da 3.420 mAh, telaio resistente all’acqua (IP68), riconoscimento facciale (Face Unlock), Edge Sense 2.0 e Android 8.0 Oreo con HTC Sense 10. HTC U12 potrebbe essere uno dei primi smartphone con connettività 5G.