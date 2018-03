Nestie Awards 2018: i migliori video Nest

Floriana Giambarresi,

Un papà dai riflessi da supereroe che riesce a salvare il suo bambino da un pericolosissimo imminente incidente domestico, il caos totale nel salotto provocato da un cane rimasto incastrato sotto il tavolo, Madre Natura regina dello spettacolo con una cometa che attraversa il cielo: sono solo alcuni dei momenti particolari, curiosi, spesso divertenti, catturati dalle telecamere di sicurezza domestica Nest.

È l’ora di prendere i popcorn e mettersi comodi per guardare i vincitori dei Nestie Awards 2018, la nuova edizione del concorso in cui le famiglie sottopongono a Nest i migliori video ripresi dai device integrati in questa soluzione di videosorveglianza. Le videocamere Nest sono capaci di monitorare l’ambiente domestico in ogni momento, anche in assenza di veri e propri pericoli imminenti, e di mostrare ai proprietari ciò che accade anche da remoto: tali registrazioni sono spesso testimoni di momenti estremamente spettacolari e tutte le migliori scene registrate sono potenziali candidate ai Nesti Awards e concorrono alla vittoria di un premio speciale.

Quel che ne esce da questi “Oscar” dei video ripresi con le telecamere Nest è spesso bizzarro, ma anche toccante e dal forte impatto emotivo. Lo dimostra ad esempio il filmato che ha vinto in qualità di “Miglior film di supereroi” che mostra un padre dai riflessi incredibili salvare il proprio figlio dallo scaffale che gli sta per crollare addosso, dimostrando che non tutti i supereroi indossano un mantello:

Non solo momenti toccanti, ma anche davvero molto divertenti, come quello che ha vinto la categoria “Miglior iper-reazione”, che vede due amici esultare in modo particolare dopo il goal della propria squadra di calcio preferita:

10 in totale i video premiati, i cui vincitori si portano a casa diversi premi tra cui Nest Secure, Nest Cam Indoor, Nest Cam Outdoor, un anno di abbonamento al servizio Nest Aware e un vero e proprio trofeo. È possibile visionare tutti i filmati dei vincitori cliccando qui.

Sebbene esilaranti o bizzarri, i video dei vincitori dei Nestie Awards sono significativi poiché sono reali, autentici, dato che sono esclusivamente ripresi con telecamere di sorveglianza che, per loro caratteristica, memorizzano quanto catturato per poi consentirne una visualizzazione (o archiviazione) successiva. E, al di là della sicurezza domestica che consentono, a volte riprendono anche qualcosa di spettacolare e unico che solo la realtà può regalare.