Il Netflix and Chill entra nel dizionario USA

Marco Grigis,

Non capita di rado che i nuovi servizi tecnologici determinino un cambiamento profondo nell’immaginario collettivo, influenzando anche il linguaggio. Sono molte le parole di derivazione tech che entrano a far parte della comunicazione comune: basti pensare, ad esempio, come l’arrivo dei social network abbia prepotentemente spinto “postare” in sostituzione di un più classico “pubblicare”. E ora anche lo streaming di Netflix fa la sua parte, entrando nel dizionario statunitense con il diffusissimo “Netlix and Chill”.

L’espressione è divenuta praticamente universale in tutto il mondo e, sebbene si riferisca esplicitamente alla piattaforma di streaming Netflix, in realtà sottende un significato ben più intimo. Per “Netflix and Chill“, infatti, si intende la possibilità di ritagliare un momento di passione con il partner, introdotto dalla visione in sincrono di un contenuto sul popolare servizio di streaming. Tale espressione è divenuta negli anni particolarmente comune nell’universo dei social network, tanto da stimolare la creazione di numerosi meme a tema, e oggi entra ufficialmente nelle definizioni di Dictionary.com.

Non è tutto, poiché il dizionario online a stelle e strisce ha anche pensato di introdurre delle emoji di uso particolarmente comune, diventando così il primo vocabolario al mondo a inserire nel proprio archivio le tanto diffuse faccine. Così ha spiegato Jane Solomon, esperta di linguistica per Dictionary.com:

Identifichiamo costantemente nuovi termini e le sfumature del linguaggio delle persone, affinché Dictionary.com possa evolversi insieme al linguaggio stresso. Le emoji si sono evolute, rispetto alle loro origini da 12×12 pixel sui cellulari giapponesi, in un fenomeno culturale di massa attuale. Il loro uso è pregno di significati ed è parte del nostro lavoro catturare questo significato nel migliore modo possibile.

Non resta che attendere, di conseguenza, che queste espressioni e le irrinunciabili faccine entrino a far parte anche dei dizionari italiani, considerato come “Netflix and Chill” sia ampiamente usato anche dai giovani tricolore.