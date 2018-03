Nuovi iPhone 2019 senza notch, a schermo intero?

Floriana Giambarresi,

Mentre i produttori di smartphone Android stanno via via presentando nuovi telefoni con lunotto sensori per somigliare a iPhone X, pare che Apple stia progettando di sbarazzarsi completamente del notch che ha caratterizzato il suo melafonino premium, eliminandolo dunque dai nuovi iPhone 2019.

Lo segnala EtNews, le cui fonti affermano che la casa di Cupertino starebbe preparando un design senza notch, basato su tecnologia OLED, per i nuovi iPhone che rilascerà nel corso del prossimo anno, in favore di una soluzione con schermo intero, perfettamente rettangolare. Al momento non è pervenuta alcuna indiscrezione circa dimensioni e risoluzione di tale pannello, ma si prevede che il display occuperà interamente lo spazio presente nella parte frontale dello smartphone, dunque il terminale sarebbe totalmente borderless.

Il gigante californiano starebbe già trattando con diversi produttori di display per schermi perfettamente rettangolari privi di notch, quell’area presente nella parte superiore del pannello di iPhone X accolta in modo controverso dai consumatori. È interessante che Apple stia cercando un’altra strategia per differenziarsi quando i produttori di smartphone Android stanno imitando e applicando il design notch ai loro nuovi smartphone: infatti, i risultati di un sondaggio effettuato nel mese di settembre hanno evidenziato che più di un terzo della fanbase Apple pensava che il notch fosse un difetto di design.

Si apprende che per i modelli di iPhone 2019, Apple manterrà la tecnologia di riconoscimento facciale denominata Face ID e che, di conseguenza, le industrie siano interessate a capire come Apple sarà in grado di posizionare il ricevitore, la fotocamera frontale e Face ID e a implementare uno schermo intero allo stesso tempo dato che, con un pannello che occuperà interamente il frontale del terminale, non rimarrà molto spazio per posizionare il ricevitore e la fotocamera frontale. Secondo alcuni addetti al settore, Apple potrebbe adottare due soluzioni differenti: impiegare una matrice nera nell’area del display destinata ad ospitare i sensori oppure realizzare dei fori direttamente nel pannello OLED.