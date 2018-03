Visitare i parchi Disney con Google Street View

Floriana Giambarresi,

Voglia di visitare uno dei parchi di divertimento Disney dislocati in varie parti del globo? Google consente ora di farlo virtualmente tramite il servizio Google Street View.

La società ha infatti appena annunciato che undici parchi Disney sono stati mappati su Street View, ovvero Disneyland, Disney California Adventure, Magic Kingdom at WDW Resort, Disney’s Hollywood Studios, Pandora – The World of Avatar, Disney’s Animal Kingdom, Epcot, ESPN Wide World of Sports Complex, Disney’s Typhoon Lagoon Water Park e Disney’s Blizzard Beach Water Park. Sono esplorabili virtualmente in modalità panoramica, a 360 gradi, insieme ai negozi e ai ristoranti di Disney Springs e Downtown Disney District.

Per creare le immagini a 360 gradi dei parchi di divertimento Disney, Google ha utilizzato lo Street View Trekker, ovvero uno zaino dotato di un sistema fotografico che gli operatori di Google hanno indossato per raccogliere tutti gli angoli di ogni parco e poi unire quanto ottenuto per mettere sugli smartphone degli utenti quanto disponibile oggi.

Castelli, giostre, attrazioni e molto altro da un nuovo peculiare punto di vista: c’è da divertirsi nei parchi Disney di tutto il globo e poterli visitare virtualmente consente di dare uno sguardo ai luoghi più iconici della nota azienda. Per accedervi, basta scaricare Street View gratuitamente da Google Play Store e poi scegliere il parco da esplorare.

Non è la prima volta che Google e Disney collaborano a un progetto. Ad esempio, di recente i due giganti hanno unito gli sforzi per offrire agli utenti dei Google Pixel 2 XL un’esperienza unica di Star Wars basata sulla realtà aumentata. Inoltre, la Disney è attualmente al lavoro per portare nuovi giochi e app sul Play Store, basati sui suoi personaggi.