Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà i nuovi smartphone durante un evento organizzato a Parigi per il 27 marzo. Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul design dei tre modelli (P20, P20 Lite e P20 Pro), ma ora i dubbi sull’aspetto degli smartphone sono stati eliminati dai press render pubblicati su Twitter dal noto leaker Evan Blass.

Le immagini mostrano chiaramente la caratteristica comune ai tre dispositivi, ovvero la “tacca” (in inglese notch o cutout) nella parte superiore dello schermo (Google aggiungerà il supporto ufficiale in Android P). La parte frontale dei P20 e P20 Pro è identica: cornici molto sottili su tre lati e più spessa nella parte inferiore, dove Huawei ha posizionato il lettore di impronte digitali. Il P20 Lite, invece, ha cornici laterali e superiore leggermente più grandi, mentre quella inferiore ha uno spessore minore, in quanto il sensore biometrico è stato spostato sul retro.

P20 e P20 Lite integrano una doppia fotocamera posteriore, rispettivamente con lenti Leica SUMMILUX-H1:1.6/27 ASPH e DUAL LENS 1:2.2/26 ASPH. Per il P20 Pro è stata scelta invece una tripla fotocamera con lenti Leica VARIO-SUMMILUX-H1:1.6-2.4/27-80 ASPH. Come si intuisce dal nome, una delle fotocamere del P20 Pro potrebbe avere un obiettivo ad apertura variabile (f/1.6-2.4), simile a quella del Samsung Galaxy S9.

Per quanto riguarda le specifiche ci sono informazioni discordanti. Le uniche certezze sembrano essere i processori: Kirin 970 per P20 e P20 Pro, Kirin 659 per P20 Lite. Quest’ultimo dovrebbe avere uno schermo da 5,84 pollici con risoluzione di 2280×1080 pixel e rapporto di aspetto 19:9. Gli altri due modelli avranno sicuramente display di maggiori dimensioni, forse 6 pollici.