Muzili YG3 Plus: fitness, sonno, frequenza cardiaca

Floriana Giambarresi,

I fitness tracker sono divenuti un modo popolare per rimanere attivi e tenere sotto controllo la propria salute, grazie alle funzionalità che offrono a chi ne indossa uno al polso: possono monitorare il numero di passi giornalieri, il sonno, la frequenza cardiaca e i livelli di attività fisica, funzionalità di cui è dotato il fitness tracker Muzili YG3 Plus, in giornata odierna proposto su Amazon al 69% di sconto. Il prezzo passa infatti dai 99 euro ai 30 euro con spedizione gratuita.

Disponibile in diverse colorazioni – nero, verde, rosso, blu, viola – il braccialetto Muzili YG3 Plus è leggerissimo da indossare (30 grammi di peso), realizzato con un materiale TPE impermeabile e resistente alla polvere, e si caratterizza per la presenza di un piccolo schermo OLED da 0,96 pollici progettato per mostrare all’utente i risultati del monitoraggio delle attività fisiche svolte, del sonno e della misurazione cardiaca, ma non solo. Abbinato a uno smartphone con cuore iOS o Android tramite connettività Bluetooth, il display mostra gli avvisi di chiamata telefonica e degli SMS ricevuti.

Quanto alle funzionalità da fitness tracker, Muzili YG3 Plus mostra i passi effettuati durante la giornata, la distanza percorsa, le calorie bruciate e dispone di una modalità Multi Sport, che permette di selezionare vari tipi di allenamento. Non solo camminata, ma anche corsa, bodybuilding, badminton e altro ancora; inoltre, disponendo di un cardiofrequenzimetro, aiuta ad avere un’immagine più chiara della salute del cuore, monitorando automaticamente il battito cardiaco in ogni momento in cui lo si indossa. Fornisce anche informazioni utili a comprendere la qualità del proprio riposo: tiene traccia del ciclo di sonno, aiuta a imparare a dormire meglio e sveglia delicatamente la mattina.

La batteria si carica in un’ora e ha una durata fino a 8-10 giorni per ogni singola ricarica, offrendo dunque un’opzione comoda che non necessita di essere ricaricata ogni sera. Un fitness tracker completo, sebbene particolarmente economico, di cui è dunque possibile dotarsi approfittando della super offerta odierna su Amazon.