I nuovi Nokia sono Android Enterprise Recommended

Luca Colantuoni,

Android Enterprise Recommended è il programma, annunciato da Google a fine febbraio, che permette alle aziende di scegliere lo smartphone più adatto ai compiti lavorativi. Il primo modello di HMD Global che soddisfa i requisiti minimi è stato il Nokia 8. Il numero dei dispositivi del produttore finlandese è ora aumentato con l’aggiunta dei Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus e Nokia 6 (2018) presentati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Il programma Android Enterprise Recommended prevede una serie di requisiti hardware/software che devono essere rispettati affinché lo smartphone possa essere utilizzato in azienda. I dispositivi devono integrare almeno 2 GB di RAM, 32 GB di storage, processore da 1,4 GHz e batteria con autonomia di 8 ore. Devono inoltre consentire la separazione tra le app usate al lavoro e quelle personali, offrire funzionalità per la protezione dei dati e, nel caso di Android Oreo, supportare la modalità “Zero-touch enrollment” che permette la configurazione e installazione delle applicazioni aziendali in maniera automatica tramite rete.

Avendo ottenuto la certificazione da Google, i tre Nokia riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza entro 90 giorni e per almeno tre anni. Il supporto è garantito per il sistema operativo installato al momento del lancio e per la successiva major release (Android P). È bene ricordare che i nuovi smartphone sono anche parte del programma Android One, quindi la versione di Android è stock, come quella presente sui Google Pixel.

Il Nokia 8 Sirocco è il modello top di gamma con schermo pOLED da 5,5 pollici, processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il Nokia 7 Plus integra invece un display 18:9 da 6 pollici, processore Snapdragon 660, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Infine, la dotazione hardware del Nokia 6 (2018) comprende uno schermo da 5,5 pollici, processore Snapdragon 630, 3 GB di RAM e 32 GB di storage.