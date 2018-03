Samsung presenta la gamma di TV QLED per il 2018

Cristiano Ghidotti,

Design curato nei minimi dettagli, funzionalità Smart Display e modalità Ambient: le nuove Samsung TV QLED presentate all’evento First Look di New York sono pensate per offrire un’esperienza di intrattenimento senza compromessi, anche quando si spegne il televisore e il pannello diviene parte integrante dello spazio domestico.

Dando uno sguardo alla nuova gamma, fra le tecnologie in dotazione spiccano Direct Full Array (presente su Q9FN) per la gestione del contrasto e il sistema One Invisible Connection riprogettato per consentire il collegamento del TV al box esterno delle connessioni e all’alimentazione tramite un unico cavo realizzato in teflon. Inoltre, la già citata modalità Ambient permette al pannello di “mimetizzarsi” con la parete retrostante individuando la presenza di persone nella stanza per spegnersi completamente quando non c’è nessuno o mostrare all’occorrenza informazioni su notizie, previsioni meteo, aggiornamenti sul traffico e così via.

A tutto questo si aggiungono le funzionalità da Smart TV: sistema Effortless Login per semplificare e rendere più rapida la configurazione iniziale e app SmartThings migliorata per la sincronizzazione con i telefoni della linea Galaxy. Queste le parole di Jong-Hee Han, Presidente della divisione Visual Display Business di Samsung Electronics.

La nostra linea di prodotti 2018 comprende veramente i televisori più innovativi e sofisticati che abbiamo realizzato finora, progettati per il consumatore di oggi, attento all’estetica del proprio spazio. Non vediamo l’ora che le persone possano sperimentare la nostra nuova gamma di TV e le caratteristiche che consentono di decidere con la massima libertà dove e come guardare la TV a casa.

I nuovi televisori presentati da Samsung saranno disponibili in Italia a partire dal mese di aprile in diversi formati (sia con schermo piatto sia con pannello curvo), compresi quelli UHD, Premium UHD e con schermo ultrawide, disponibili in diversi formati. Di seguito un riassunto dei modelli in arrivo.