Sony rilascia l’aggiornamento 5.50 per PS4

Luca Colantuoni,

Gli utenti iscritti al programma beta hanno già testato le novità del System Software 5.50 per PlayStation 4 e ora Sony ha rilasciato la versione finale dell’aggiornamento. Il produttore giapponese ha introdotto diversi miglioramenti e aggiunto nuove funzionalità, tra cui la gestione del tempo di gioco, gli sfondi personalizzati e soprattutto il supercampionamento per PS4 Pro.

Dopo aver installato l’aggiornamento sarà possibile modificare lo sfondo della schermata home, caricando le immagini dalla pen drive USB. La risoluzione massima consentita è 1920×1080 pixel per PS4 e 3840×2160 pixel per PS4 Pro. Allo stesso modo è possibile personalizzare la miniatura dei thread dei messaggi di gruppo. Altra importante novità è la gestione dei tempi di gioco. I genitori possono impostare la durata massima delle sessioni oppure un tempo di gioco diverso in base al giorno della settimana.

Sony ha migliorato la raccolta, aggiungendo le schede “Questa PS4” e “Nome/Avatar” che permettono di individuare i contenuti installati e acquistati su PSN. Nel menu rapido è ora presente un elenco a discesa che mostra chi è online, consentendo di inviare messaggi e inviti. Con la versione 5.50 è inoltre possibile programmare eventi direttamente dalla pagina dei tornei, eliminare le vecchie notifiche e individuare subito i contenuti compatibili con il visore PlayStation VR, grazie all’icona visualizzata nella dashboard e nella raccolta.

L’ultima novità riguarda esclusivamente la PS4 Pro. Grazie alla modalità Supersampling è possibile sfruttare la potenza della console anche senza un TV 4K. I giochi vengono eseguiti con una risoluzione più elevata fino a 2160p, quindi PS4 Pro offrirà immagini migliori durante il downscaling alla risoluzione HD.