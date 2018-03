Cristiano Ghidotti,

È arrivata la conferma che tutti i videogiocatori amanti del genere sparatutto stavano aspettando: l’ufficialità di Call of Duty Black Ops 4. Sviluppato dalla software house Treyarch e pubblicato da Activision, il titolo ha già anche una data di uscita, fissata per il 12 ottobre. Sarà il quindicesimo capitolo della serie e arriverà sicuramente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Resta invece da capire se il team ne realizzerà anche una versione destinata a Nintendo Switch.

Tutto ciò che ad oggi è dato a sapere del FPS è racchiuso nel teaser trailer in streaming di seguito: poco più di 30 secondi che mostrano velocemente alcune sequenze di gameplay, senza però svelare nulla in via ufficiale per quanto riguarda trama o ambientazione, anche se la presenza nel filmato di un drone sembra suggerire una collocazione temporale futuristica o quantomeno contemporanea per la campagna principale. Lo slogan scelto per far crescere l’hype è “Forget what you know” (tradotto in italiano con “Dimentica ciò che sai”), dunque non è da escludere l’introduzione di importanti novità a livello di gameplay. L’appuntamento è fissato per il 17 maggio, quando andrà in scena un evento dedicato alla community di appassionati durante il quale saranno svelate tutte le informazioni sul gioco.

Contrariamente a quanto avvenuto con la maggior parte dei predecessori, Call of Duty: Black Ops 4 è ufficiale uscirà dunque in ottobre e non in novembre (era già accaduto con Call of Duty e Call of Duty 2). Ad anticipare l’annuncio di qualche ora era stato il cestista americano James Harden, che prima di una gara NBA con i suoi Huston Rockets si era fatto immortalare indossando un cappellino che reca il logo del titolo, accompagnando il post con la frase “Let the countdown begin…” (“Che il conto alla rovescia abbia inizio…”).