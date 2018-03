Honor 7C, annuncio previsto per il 12 marzo

Luca Colantuoni,

Honor 7C verrà annunciato il prossimo 12 marzo. Uno spot pubblicato online conferma la data scelta per la presentazione del nuovo smartphone, successore dell’attuale Honor 6C, rispetto al quale ci saranno notevoli differenze in termini di design e specifiche tecniche. Si tratta della versione economica del recente Honor 7X.

Anche il nuovo Honor 7C possiede quindi un schermo con rapporto di aspetto 18:9 e cornici di spessore ridotto. L’ampia area di visualizzazione è stata ottenuta spostando il lettore di impronte digitali sul retro. La scansione biometrica non è però l’unico metodo utilizzabile per lo sblocco dello smartphone. Il video evidenzia infatti la tecnologia di riconoscimento facciale implementata tramite la fotocamera frontale. In base alle informazioni pubblicata dall’ente certificatore cinese (TENAA), il display avrà una diagonale di 5,99 pollici e una risoluzione HD+ (1440×720 pixel).

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Kirin 959, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. La fotocamera frontale avrà una risoluzione di 8 megapixel, mentre per la doppia fotocamera posteriore si prevedono sensori da 20 e 13 megapixel. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Quattro i colori: Champagne Gold, Rose Gold, Black e Blue. Gli ultimi due sono visibili nel video.

Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra di 1.199 yuan, pari a circa 155 euro. Considerate le tasse in Italia potrebbe costare intorno ai 200 euro.