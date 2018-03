Huawei P20 Porsche Design, lettore in-display?

Luca Colantuoni,

Huawei presenterà i nuovi smartphone di fascia alta durante l’evento organizzato per il 27 marzo a Parigi. Oltre ai tre modelli tradizionali verrà probabilmente annunciato anche il P20 Porsche Design, una versione premium del P20 Pro con alcune possibili differenze in termini di design e componenti hardware.

A fine febbraio era stato pubblicato su YouTube il video di uno smartphone Huawei con tripla fotocamera posteriore. Le tre lenti sono disposte in orizzontale, quindi non si tratta sicuramente del P20 Pro, come ipotizzato finora. Potrebbe invece essere l’edizione speciale dello smartphone denominata P20 Porsche Design. Il logo è chiaramente visibile in un’immagine scoperta sul social network Weibo, oltre alla scritta Leica VARIO-SUMMILUX-H1:1.6-2.4/27-80 ASPH che indica le ottiche scelte dal produttore cinese.

In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe integrare tre diversi obiettivi (normale, grandangolare e teleobiettivo), offrendo quindi la possibilità di usare la fotocamera più adatta al soggetto inquadrato. Il comparto fotografico sarà il punto di forza dei nuovi prodotti Huawei. Il breve video evidenzia anche altre differenze rispetto agli altri modelli, ovvero l’assenza del notch nella parte superiore dello schermo e del lettore di impronte digitali. Quest’ultimo potrebbe essere di tipo ottico e quindi nascosto sotto il display OLED.

La rimanente dotazione hardware dovrebbe essere identica a quella del P20 Pro, quindi si prevedono uno schermo 18:9 da 6 pollici, processore Kirin 970 e 6 GB di RAM. Il sistema operativo sarà ovviamente Android Oreo con interfaccia EMUI.