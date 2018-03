Microsoft, Surface Hub 2 entro i prossimi mesi

Filippo Vendrame,

Microsoft sta attualmente lavorando alla seconda generazione del suo Surface Hub, i giganteschi display smart da 55 e 84 pollici mossi dal sistema operativo Windows 10. La casa di Redmond ha confermato a The Verge di stare lavorando ai nuovi modelli e che entro la prima metà dell’anno potrebbe condividere ulteriori dettagli su questi nuovi prodotti.

Microsoft crede molto nei suoi Surface Hub, prodotti destinati unicamente alle grandi aziende, in quanto hanno creato una categoria di dispositivi completamente nuova, ottenendo un ottimo successo. Il gigante del software starebbe dunque pianificando di presentare i Surface Hub 2 nella prima metà del 2018, ma non è chiaro quando questi dispositivi saranno poi disponibili realmente per le aziende intenzionate ad acquistarli. Microsoft sta inoltre lavorando ad un nuovo aggiornamento del sistema operativo per i Surface Hub dell’attuale generazione e la società spera di portare molte delle funzionalità software del futuro Surface Hub 2 anche sui modelli attuali.

Per esempio, l’integrazione di Microsoft Teams sarà disponibile anche su Surface Hub nei prossimi mesi. La conferma ufficiale di Microsoft sullo sviluppo di una seconda generazione dei Surface Hub, con un’ipotetica presentazione solo tra qualche mese, appare quanto meno curiosa. In realtà, probabilmente, è un modo di preannunciare alle aziende l’arrivo di questi nuovi prodotti in maniera tale che possano mettere da parte il budget necessario per il loro acquisto.

L’attuale Surface Hub da 84 pollici oggi è venduto infatti a poco meno di 22 mila dollari. Nonostante i costi non certamente contenuti, la prima generazione del Surface Hub è stata venduta ad oltre 5 mila aziende in 25 paesi. Inoltre, questo annuncio potrebbe anche essere un modo per “respingere” la concorrenza visto che altri player hanno proposto soluzioni simili, sempre dedicate alle aziende.

Microsoft prevede che la domanda dei nuovi Surface Hub supererà l’offerta nel corso dell’anno e sembra che la società stia “combattendo” per produrre questi “display giganti” abbastanza velocemente. La prima generazione dei Surface Hub fu annunciata nel gennaio del 2015 ma i primi modelli arrivarono nelle aziende solo nel marzo del 2016.

Difficile che Microsoft organizzi un evento dedicato per il lancio dei Surface Hub di seconda generazione ma il loro annuncio potrebbe rientrare in qualche evento primaverile che la casa di Redmond potrebbe decidere di organizzare.