Nubia N3, display 18:9 e batteria da 5.000 mAh

Luca Colantuoni,

ZTE ha annunciato un nuovo smartphone con brand nubia. Il successore del nubia N2, presentato un anno fa, possiede specifiche decisamente migliori, tra cui spiccano l’ampio schermo 18:9 e il processore Qualcomm. Il produttore cinese ha mantenuto la principale caratteristica, ovvero l’elevata capacità della batteria. Il nubia N3 dovrebbe arrivare anche in Italia.

Il design dello smartphone è piuttosto diverso da quello del suo predecessore. La novità più evidente è lo schermo da 6,01 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Lo spessore delle cornici è stato quindi ridotto spostando il lettore di impronte sul retro. Anche l’estetica della parte posteriore è cambiata. Si notano infatti le due linee orizzontali per le antenne e soprattutto la doppia fotocamera nell’angolo superiore sinistro. Il telaio è in alluminio, mentre i colori sono Obsidian Black, Space Gold e Nebula Red.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625a 2 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Non ci sono informazioni sui sensori scelti per la dual camera posteriore, mentre quella frontale ha una risoluzione di 16 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). Presenti inoltre la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia fino a 2 giorni (23 giorni in standby). Purtroppo il sistema operativo è Android 7.1 Nougat con interfaccia nubia UI. Il nubia N3 sarà disponibili in Cina dal 24 marzo. Il prezzo verrà comunicato in seguito.