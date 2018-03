Ticwatch S: sport e salute al polso, in offerta

Floriana Giambarresi,

Design robusto con cinturino traspirante, anima sportiva, antenna GPS incastonata al suo interno, monitoraggio della salute e del battito cardiaco: Ticwatch S (Sport) è uno smartwatch completo e funzionale da indossare al polso ogni giorno, che vuol rappresentare il compagno ideale per la quotidianità e per il fitness. Amazon lo propone in giornata odierna al prezzo scontato di 169 euro con spedizione gratuita invece dei 199 euro a cui viene solitamente venduto.

Ticwatch S è un orologio GPS con funzionalità intelligenti e Android Wear a bordo, dal prezzo conveniente. È ben progettato, facile da usare e supporta un numero di funzioni che ci si aspetterebbe da un fitness tracker così come la maggior parte delle cose che si spera di trovare in uno smartwatch. Oltre a un display da 1,4 pollici OLED con risoluzione da 400 x 400 pixel e una scocca resistente all’acqua e alla polvere, il dispositivo integra diversi sensori come il GPS, la bussola, l’accelerometro, il cardiofrequenzimetro e il giroscopio, ovvero tutti i sensori di cui l’utente ha bisogno quando cerca un indossabile completo.

Quanto al tracking effettivo dell’allenamento fisico, trattandosi di uno smartwatch con Android Wear è presente il pieno supporto a Google Fit, l’applicazione di Big G che permette di tenere sotto controllo tanti parametri relativi alla propria attività fisica, tra cui i passi effettuati e le calorie bruciate nell’arco della giornata. È inoltre disponibile l’applicazione Fitness che consente di scegliere fra cinque diverse modalità di monitoraggio: corsa all’aperto, camminata all’aperto, corsa al chiuso (come quella sul tapis roulant), bicicletta e free style, ovvero il classico set di allenamenti spesso fatti in casa come flessioni e piegamenti, ad esempio.

Lo schermo del Ticwatch S è poi personalizzabile. A seconda del quadrante scelto è possibile decidere quali informazioni visualizzare: varianti sono così numerose da non poter essere qui elencate ma includono la data, il conteggio dei passi, la durata della batteria, il diario, gli allarmi, il meteo e molto altro ancora. Inoltre, disponendo del supporto alla connettività GPS, l’orologio è abbinabile a uno smartphone Android o a un iPhone mostrando così lì le statistiche di fitness rilevate; poi, grazie al microfono e all’altoparlante integrato nell’indossabile, sarà possibile rispondere alle telefonate e inviare e ascoltare i messaggi vocali attraverso le applicazioni compatibili. Infine, la batteria dovrebbe garantire 48 ore di utilizzo continuativo e 120 ore di utilizzo in standby.

Trattasi dunque di uno smartwatch sportivo completo, seppur appartenente alla fascia economica del mercato, tra le alternative Android più interessanti attualmente in commercio. Possibilità di cui è dunque possibile dotarsi approfittando dell’offerta odierna su Amazon, che lo propone in diverse colorazioni.