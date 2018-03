Volantino MediaWorld, Surface Pro a 849 euro

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato oggi il suo nuovo volantino delle offerte che avrà validità sino al prossimo 21 marzo 2018. Per tutta la durata di questo volantino, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di alcuni sconti su molti prodotti ad alto tasso di tecnologia. Per esempio, tra gli smartphone si evidenziano il Huawei P8 Lite 2017 a 179 euro, oppure il Huawei P10 Lite a 249 euro.

Sempre in ambito smartphone si menzionano anche l’iPhone X 256GB a 1359 euro e l’iPhone 8 64GB a 749 euro. MediaWorld ricorda anche che chi acquisterà un Samsung Galaxy Note 8, un Galaxy S8/S8+ o un Galaxy A8 potrà ricevere in omaggio un Galaxy J3. Tante anche le opportunità per chi avesse bisogno di cambiare PC e volesse puntare su una nuova soluzione Windows 10. MediaWorld propone, per esempio, il Surface Pro 2017 con Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD a 849 euro con Type Cover inclusa. Presenti anche tante offerte su PC Acer, Lenovo ed Asus.

Presente anche una buona selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che amano guardare i film in alta definizione. Per esempio, il modello Samsung UE55MU6500UXZT con display curvo da 55 pollici 4K è venduto al prezzo di 799 euro.

Non mancano poi tanti accessori e gadget high tech di tutti i tipi. Per esempio, per chi vuole automatizzare la pulizia domestica, la catena di elettronica propone il robot aspirapolvere iRobot Roomba 965 al prezzo di 699 euro.

Un volantino, dunque, ricco di proposte che vale la pena sfogliare con attenzione.