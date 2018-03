Volkswagen, due ruote elettriche per la città

Filippo Vendrame,

Volkswagen, dopo lo scandalo dieselgate, ha cambiato profondamente il suo modo di concepire la mobilità. Al Salone di Ginevra, dopo aver svelato il concept della futuristica auto elettrica I.D. Vizzion, il costruttore tedesco ha presentato due ulteriori concept pensati esplicitamente per la mobilità urbana: Streetmate e Cityskate. Trattasi di due mezzi di trasporto sempre totalmente elettrici pensati per rendere la mobilità urbana meno stressante.

Volkswagen Streetmate

Per il costruttore tedesco trattasi di uno scooter elettrico pensato per muoversi agevolmente all’interno delle città anche se esteticamente assomiglia più ad un mix tra un monopattino ed uno scooter. Il punto di forza di questo mezzo è il suo propulsore elettrico da 2 kW, posizionato sulla ruota posteriore, in grado di spingerlo sino alla velocità massima di 45 Km/h. L’autonomia garantita dalla batteria da 1,3 Kwh è di circa 35 Km. Volkswagen assicura che il pieno di energia può essere fatto in poco più di due ore. Pensato per potersi muovere con agilità negli ambienti urbani, Streetmate pesa poco più di 60 Kg e può essere guidato sia in posizione eretta come nei monopattini che stando seduti su di un apposito mini sellino.

Il cruscotto è interamente digitale ed è caratterizzato da un display da 5,3 pollici da cui sarà possibile vedere tutti i dati del mezzo. Presente anche un’integrazione con gli smartphone che permette di arricchire le funzionalità digitali dello Streetmate. In definitiva, un ottimo mezzo di trasporto per il tragitto quotidiano da casa all’ufficio e ritorno.

Volkswagen Cityskate

Trattasi di una sorta di monopattino elettrico dotato, però, di tre ruote, due anteriori e una posteriore e pensato per percorrere il classico “ultimo miglio”. Rispetto ai classici monopattini, oltre alla presenza della doppia ruota anteriore, Volkswagen ha pensato anche a una doppia pedana ed ad un comodo manubrio. Molto leggero, meno di 12 Kg, Cityskate è dotato di un motore elettrico da 450 watt e può percorrere sino a 15 Km con un pieno di energia. La velocità massima sfiora i 20 Km/h.

Cityskate può essere facilmente riposto nel bagagliaio di un’auto per essere utilizzato in tutte le occasioni.