Super Mario irrompe in Google Maps

Cristiano Ghidotti,

Ci siamo, oggi si festeggia il MAR10 Day, la giornata organizzata da Nintendo per celebrare la sua mascotte per eccellenza. Anche il gruppo di Mountain View si unisce al party, portando Super Mario in una delle sue applicazioni più diffuse e utilizzate. Lo fa introducendo un modello in tre dimensioni del baffuto idraulico di rosso vestito, a bordo di un go kart, nell’interfaccia dedicata alla navigazione stradale.

È sufficiente scaricare l’ultima versione dell’app Google Maps sul proprio dispositivo Android o iOS (dalle piattaforme Play Store o App Store), impostare una destinazione da raggiungere, fare tap sul pulsante giallo a forma di “?” che compare nella parte bassa della schermata ed ecco che il gioco è fatto. Sarà il compagno di viaggio degli utenti per un’intera settimana. Come sottolineato sulle pagine del blog ufficiale, si tratta di un’iniziativa messa in campo da bigG in collaborazione con un team interno a Nintendo, che per l’occasione ricorda di guidare con prudenza e non come sono soliti fare i protagonisti di Mario Kart durante le folli gare su quattro ruote.

Solamente pochi anni fa una collaborazione di questo tipo sarebbe stata impensabile. Oggi, però, l’atteggiamento di Nintendo nei confronti dell’universo mobile è radicalmente mutato, come dimostra il successo ottenuto dai primi titoli arrivati su smartphone e tablet, nonché il lancio di una console dal design ibrido e modulare come Switch, molto ben accolta a livello di vendite in tutto il mondo. L’integrazione di Super Mario non è che una feature divertente, destinata a scomparire entro pochi giorni, ma ugualmente importante per comprendere il nuovo percorso intrapreso dalla grande N.