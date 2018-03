Android Wear diventerà Wear OS?

Cristiano Ghidotti,

Potrebbe essere giunto il tempo di un cambiamento per Android Wear, un rebrand e un restyling per il nome e per il logo che fino ad oggi hanno identificato la piattaforma. A suggerirlo un post comparso su Reddit, ad opera di un utente che durante il setup del suo nuovo smartwatch si è trovato davanti a un’icona tutta nuova.

Il sistema operativo di bigG dedicato agli orologi intelligenti potrebbe essere ribattezzato Wear OS. Il logo, come si può vedere di seguito, sia nella forma sia nel colore richiama alla mente quello dell’Assistente Google, una W stilizzata in blu, giallo, verde e rosso. È dunque ipotizzabile che l’interazione con gli smartwatch possa essere sempre più affidata all’intelligenza artificiale, un po’ come già avviene in ambito smartphone. Tutto rimane da confermare e non è dato a sapere quando né come avverrà l’eventuale passaggio di consegne. Un annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi in occasione dell’evento I/O 2018 dedicato alla community di sviluppatori.

Perché il gruppo di Mountain View stia decidendo di mettere progressivamente da parte il brand “Android” non è chiaro. Lo ha fatto di recente introducendo Google Pay che di fatto va a sostituire Android Pay per la gestione dei pagamenti e potrebbe farlo di nuovo con Wear OS al posto di Android Wear, se il rumor odierno dovesse trovare conferma. A questo punto non è difficile immaginare un destino simile per progetti come Android TV, Android auto ecc. Di certo, perché la piattaforma possa avere successo e competere ad armi pari con la concorrenza dovrà essere supportata dall’arrivo di hardware all’altezza delle aspettative.