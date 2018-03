Apple Music: record di stream con Rihanna

Marco Grigis,

Rihanna è la prima artista a raggiungere i 2 miliardi di stream su Apple Music, la piattaforma musicale targata mela morsicata. È quanto il gruppo di Cupertino ha confermato in un tweet, pubblicato nel corso del weekend, per sottolineare l’importante traguardo raggiunto dalla cantante barbadiana. La popstar è la prima donna a segnare un record così importante, peraltro a ridosso con la Giornata Internazionale delle Donne.

Apple Music si conferma nuovamente la piattaforma di streaming musicale dei record: dopo una crescita vertiginosa di abbonati dal lancio nel 2015, il servizio ha conquistato numerose esclusive e raggiunto ottimi traguardi grazie alle partnership con artisti quali Drake e Taylor Swift. E ora giunge il momento di Rihanna: la popolare popstar ha infatti infranto ogni record al femminile, totalizzando 2 milioni di ascolti sulla piattaforma.

Il traguardo dei 2 milioni sarebbe stato raggiunto l’8 marzo, in concomitanza con la Festa delle Donne, quindi Apple ha voluto pubblicare un tweet celebrativo data l’occasione. Secondo quanto reso noto da CultOfMac, il secondo posto è stato raggiunto da Taylor Swift, seguita da Beyoncé, Ariana Grande, Adele, Sia, Lana Del Rey, Selena Gomez, SZA e Lady Gaga. È importante notare come, mentre gran parte delle artiste apparse nella top ten sia fresca di pubblicazione di un album, l’ultimo disco di Rihanna risalga al 2016: “Anti”.

Il gruppo di Cupertino ha accompagnato il tweet con un link ai “Rihanna Essentials”, una pagina su Apple Music dedicata alle canzoni più significative della cantante barbadiana, comprensiva di informazioni utili per i fan sulla sua discografia e sulla sua carriera.

Così come già accennato, Apple ha già raggiunto diversi record con il servizio in abbonamento Apple Music: lo scorso gennaio, ad esempio, Drake ha totalizzato ben 24 milioni di riproduzioni in soltanto 24 ore, battendo ogni altra piattaforma di streaming musicale. Il tutto grazie a “God’s Plan”, ultimo singolo dell’amatissimo rapper.