Huawei Y9 (2018), display 18:9 e quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Utenti e stampa specializzata sono in attesa dell’evento del 27 marzo, durante il quale verranno annunciati i top di gamma della serie P. Nel frattempo, il produttore cinese ha aggiornato la fascia media con il nuovo Huawei Y9 (2018). Le principali caratteristiche dello smartphone sono l’ampio display e le quattro fotocamere.

Lo Huawei Y9 (2018) possiede un telaio in alluminio e uno schermo IPS da 5,93 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), quindi con rapporto di aspetto 18:9. Huawei ha dunque ridotto lo spessore delle cornici, spostando sul retro il lettore di impronte digitali, una soluzione adottata da molti produttori. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il target dello smartphone è chiaramente indicato dal comparto fotografico.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel. Quest’ultimo cattura l’informazione sulla profondità e consente di applicare il popolare effetto bokeh che mette in evidenza il soggetto in primo piano. La stessa funzionalità è disponibile per la dual camera frontale con sensore da 16 e 2 megapixel. Oltre ai tradizionali moduli wireless (WiFi, Bluetooth, GPS e LTE) è presente una batteria da 4.000 mAh, una capacità che garantisce un’elevata autonomia.

Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Il nuovo Honor Y9 (2018) sarà disponibile in Thailandia nelle colorazioni nero, blu e oro. Il prezzo è circa 200 euro. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Europa.