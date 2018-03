Lenovo Yoga 520 scontato: notebook e tablet 2-in-1

Floriana Giambarresi,

Un notebook 2-in-1 pensato per l’intrattenimento, dal design elegante, con batteria dalla lunga durata e un pennino in dotazione per immergersi in un’esperienza d’uso peculiare: è quanto offre il Lenovo Yoga 520, un convertibile con cuore Windows 10 Home che in giornata odierna Amazon propone con un’offerta grazie alla quale il prezzo passa dagli 899 euro ai 699 euro con spedizione gratuita, dunque con 200 euro di sconto. È anche acquistabile con il bonus scuola per gli insegnanti, mediante l’iniziativa Carta del Docente.

Lo Yoga 520 realizzato da Lenovo è progettato per adattarsi facilmente alle diverse esigenze dell’utente di oggi: grazie a una cerniera a 360 gradi, è infatti possibile trasformarlo in modalità Tablet per navigare su Internet o visualizzare video, o in modalità Tenda per utilizzarlo come fosse una TV con stand. Riaprendolo, diventa un tradizionale notebook con tutte le funzionalità di un sistema Windows e dunque ideale anche per le operazioni di produttività, ovvero per lavorare da casa oppure fuori, inserendolo in una borsa. Ha infatti un peso contenuto, che parte da 1,75 Kg, configurandosi così facilmente trasportabile.

Rifinito in un elegante alluminio, il Lenovo Yoga 520 ha esteticamente linee pulite e moderne mentre al suo interno trova spazio un hardware di fascia media. Le specifiche tecniche del modello in offerta su Amazon includono infatti:

Schermo: 14 pollici Full HD IPS (risoluzione da 1920 x 1080 pixel)

Processore Intel Core i5-7200U(H)

RAM: 8 GB

Scheda video integrata

Archiviazione: SSD da 512 GB

Porte: 2x USB 3.0, 1x USB-C

Batteria agli ioni di litio con 8,5 ore di autonomia dichiarata

Altro: audio Dolby Home Theatre certificato Harman, lettore di impronte digitale opzionale, supporto a Lenovo Active Pen, tastiera retroilluminata opzionale.

Yoga 520 esegue Windows 10 Home, che offre una serie di funzionalità in grado di semplificare la vita dell’utente, incluso Cortana, un assistente digitale personale pronto a fornire una risposta vocale a ogni domanda. Trattasi dunque di un dispositivo completo, configurabile in varie modalità adattandosi alle specifiche necessità dell’utente e del momento. Comodità di cui è dunque possibile dotarsi approfittando lo sconto odierno su Amazon, ideale anche per gli insegnanti che stanno pensando di utilizzare la Carta del Docente per aggiornare il proprio portatile con una soluzione buona per il lavoro, ma anche per l’intrattenimento.