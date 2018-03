Microsoft Teams, tante novità in arrivo

Luca Colantuoni,

Tra due giorni l’azienda di Redmond festeggerà il primo compleanno della sua piattaforma di comunicazione integrata. Per l’occasione sono stati forniti alcuni dati sulla diffusione di Microsoft Teams e anticipate le principali novità che arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Il servizio, parte di Office 365, è sostanzialmente il diretto concorrente di Slack, in quanto offre funzionalità simili.

Microsoft Teams è oggi utilizzato da oltre 200.000 aziende, il 60% delle quali al di fuori degli Stati Uniti. La diffusione del servizio è stato ovviamente agevolato dalla popolarità di Office 365, la suite di produttività cloud che offre numerosi strumenti di produttività. L’obiettivo di Microsoft è realizzare un hub per la comunicazione e la collaborazione tra gruppi di lavoro, pertanto sono stati già pianificati diversi miglioramenti che renderanno la piattaforma più completa, trasformandola in un “full voice service”.

La prima novità è chiamata Cloud Recording. Sarà possibile registrare i meeting e trascrivere automaticamente le conversazioni. Verrà inoltre attivata la traduzione dei messaggi nei canali e nelle chat. Gli utenti potranno usare Cortana per effettuare una chiamata o partecipare ad un meeting e condividere stream video, foto e schermo dai dispositivi mobile. Durante una video chiamata verrà sfocato lo sfondo per evidenziare il soggetto in primo piano.

Microsoft Teams è ora supportato nativamente dal Surface Hub, oltre che dai sistemi per le videoconferenze prodotti da Logitech, Crestron, Polycom, Lenovo e HP. Gli utenti possono infine accedere ad un store per acquistare app e servizi di terze parti, tra cui Adobe Creative Cloud.