Samsung Internet più veloce e più sicuro

Luca Colantuoni,

Inizialmente disponibile solo per gli smartphone Galaxy, il browser del produttore coreano può essere installato su qualsiasi smartphone con almeno Android Lollipop. Con la versione beta 7.2 di Samsung Internet sono stati introdotti diversi miglioramenti in termini di prestazioni e sicurezza, oltre a piccole modifiche all’interfaccia che semplificano l’accesso ad alcune funzionalità.

La prima novità riguarda il “motore” del browser. L’aggiornamento a Chromium M59 porta con sé il supporto a Web Assembly e WebGL 2, quindi gli utenti noteranno maggiori velocità nel caricamento delle pagine e nell’esecuzione dei giochi online. La funzionalità più utile è denominata Protected Browsing. Quando viene aperto un sito contenente codice infetto, il browser mostra una schermata che avvisa del rischio. Ciò avviene confrontando l’hash della URL con un database di siti considerati pericolosi, in quanto possono accedere a dati sensibili (password o numeri della carta di credito) o installare malware sul computer.

La versione beta permette di installare i content blocker direttamente dall’interno del browser con un solo tap. La funzionalità è tuttavia disponibile solo sui dispositivi Galaxy, in quanto basata sullo store Galaxy Apps. Per gli altri device viene invece visualizzato il collegamento al Google Play Store. Due i miglioramenti per l’interfaccia. Quando viene rilevata una web app nella barra degli indirizzi comparirà il pulsante “Aggiungi alla schermata home” (un pentagono con il + al centro), mentre per i siti di news verrà mostrato il pulsante per attivare il Reader Mode che lascia solo il testo della pagina.

Samsung ha infine ottimizzato il Tab Switcher in modo da velocizzare il passaggio da una scheda all’altra sui dispositivi con 1 GB di RAM o meno. Il produttore non ha comunicato quando verrà distribuita la versione finale.