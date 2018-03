Fitbit Versa: salute e fitness al polso

Floriana Giambarresi,

Fitbit Versa è il nuovo smartwatch appena annunciato dalla nota società che unisce funzioni intelligenti a funzioni di fitness e di monitoraggio importanti, anche dedicate alle donne, per raggiungere un pubblico più ampio rispetto al modello Fitbit Ionic. Sarà disponibile a partire da aprile, al prezzo di 199 dollari, insieme a una Special Edition poco più costosa.

Realizzato con un design moderno e dotato di un corpo in metallo che lo rende lo smartwatch più leggero attualmente sul mercato, Fitbit Versa è progettato per le persone attente alla loro salute e forma fisica presentando un ampio set di funzionalità dedicate al monitoraggio di vari parametri. Tramite una dashboard ridisegnata si avrà a disposizione un modo più semplice di visualizzare i dati relativi alla salute e all’allenamento svolto quotidianamente.

Un compagno per la salute e il fitness

Come anticipato, le funzioni intelligenti sono numerose. Il cardiofrequenzimetro a bordo dello smartwatch tiene traccia dei battiti cardiaci 24 ore al giorno e aiuta a monitorare le fasi del sonno durante la notte, così da stimolare chi lo indossa a migliorare la qualità del riposo.

Basato su Fitbit OS 2.0, Versa porta al polso diverse statistiche a colpo d’occhio: sarà infatti possibile visualizzare i parametri della salute e delle attività fisiche effettuate giornalmente e settimanalmente, lo storico delle attività, un report degli esercizi svolti, suggerimenti e trucchi da utilizzare su base giornaliera per migliorare la propria forma fisica, ma anche guide personalizzate al fitness, promemoria e funzioni di notifica grazie alla possibilità di abbinare l’indossabile a uno smartphone.

Galleria di immagini: Fitbit Versa, immagini dello smartwatch

Utilizzando delle cuffie Bluetooth è possibile riprodurre fino a 300 brani musicali archiviabili nella memoria dell’orologio o sfruttare app per la musica in streaming come Deezer e Pandora; inoltre, indossando la versione Premium di Fitbit Versa (in arrivo al prezzo di 229,95 dollari), sarà possibile effettuare pagamenti semplicemente dal polso, lasciando il portafoglio in casa, attraverso carte American Express, Mastercard e Visa idonee, supportate da quasi 40 banche in 14 diversi Paesi del globo. In Italia l’istituto al momento supportato è la Carrefour Banca (circuito Mastercard).

Lo smartwatch per le donne, che monitora ciclo mestruale e salute

Fitbit Versa introduce poi il monitoraggio della salute femminile per aiutare le donne a capire come il ciclo mestruale si collega alla loro salute generale. In tal senso, vi sono a bordo interessanti feature, tra cui la possibilità di sapere quando arriverà il ciclo, di registrare facilmente i dati e i sintomi accusati come mal di testa, acne e dolori tipici mestruali, di essere informate sull’ovulazione, sul periodo in cui si sarà fertili e di connettersi ad altre donne per avere un supporto su argomenti chiave correlati tra cui i tentativi di concepire un bambino, gravidanza, perimenopausa e menopausa.

Prezzi e disponibilità

Fitbit Versa e la sua Special Edition sono già disponibili per la prenotazione a partire da oggi, sul sito ufficiale della compagnia, al prezzo di 199 euro e 229 euro, in diverse colorazioni e con una serie di accessori da acquistare separatamente. A partire da aprile, gli smartwatch arriveranno anche nei negozi di tutto il globo, anche online, Amazon inclusa.