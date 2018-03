Huawei P20 senza slot microSD?

Luca Colantuoni,

Mancano due settimane all’annuncio dei nuovi Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite, quindi sono in aumento le indiscrezioni sui tre smartphone che verranno mostrati durante l’evento organizzato il 27 marzo a Parigi. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le immagini ufficiali di tutti i modelli in vari colori, alcuni dei quali sono in due tonalità. Scoperte inoltre altre informazioni sulla dotazione hardware.

I tre smartphone del produttore cinese avranno una “tacca” nella parte superiore dello schermo per ospitare la fotocamera frontale, l’auricolare e i sensori (luminosità, prossimità e IR). Lo spessore delle cornici varia da modello a modello, così come le caratteristiche del display. P20 e P20 Pro dovrebbero avere un pannello OLED con rapporto di aspetto 19:9, mentre per il P20 Lite si prevede un più economico schermo LCD IPS. Altre differenze sono la posizione del lettore di impronte digitali (frontale per P20 e P20 Pro, sul retro per P20 Lite) e il modulo fotografico posteriore.

Le immagini confermato quanto trapelato la scorsa settimana. P20 e P20 Lite integrano una doppia fotocamera, rispettivamente con lenti Leica SUMMILUX-H1:1.6/27 ASPH e DUAL LENS 1:2.2/26 ASPH. Per il P20 Pro è stata scelta invece una tripla fotocamera con lenti Leica VARIO-SUMMILUX-H1:1.6-2.4/27-80 ASPH. P20 e P20 Pro dovrebbero avere una batteria da 3.400 e 4.000 mAh, rispettivamente. Huawei avrebbe inoltre eliminato lo slot microSD, presente solo nel P20 Lite.

I colori previsti sono tre per ogni modello, due dei quali in comune (nero e blu). Altri colori sono oro rosa (P20), viola (P20 Pro) e rosa (P20 Lite). Questi infine i prezzi previsti: 369 euro (P20 Lite), 679 euro (P20) e 899 euro (P20 Pro).