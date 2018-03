Huawei P20, svelati colori e specifiche tecniche

Floriana Giambarresi,

Nuovi leak rivelano le diverse colorazioni in cui saranno disponibili gli smartphone della gamma Huawei P20 insieme a una serie di informazioni sulle specifiche tecniche, che pervengono quando manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale dei tre modelli, che l’azienda cinese annuncerà ufficialmente a Parigi il 27 marzo.

Riportate dal sito WinFuture, le immagini mostrano il Huawei P20 Pro in nero, blu e Twilight (un colore davvero peculiare, misto tra blu e viola), insieme allo standard Huawei P20 in nero, blu e rosa-oro, e infine seguito dal Huawei P20 Lite in nero, blu e rosa. Chiaramente non vi è alcuna conferma ufficiale che le immagini in questione mostrino i reali smartphone ma, a giudicare dal numero e dalla qualità, sembrerebbe di sì.

Com’è possibile notare, tutti gli smartphone della serie Huawei P20 dovrebbero essere caratterizzati, oltre che da una scocca dal design d’appeal arricchita da inedite colorazioni, da un notch sulla parte superiore dello schermo – come quello introdotto dall’iPhone X, fotocamere frontali ad alta risoluzione con sensori da 16 o 24 megapixel, e sensori di distanza e di luminosità. Sul fronte dell’hardware, a bordo dei modelli P20 e P20 Pro dovrebbe esservi la CPU Kirin 970 e pare che entrambe i telefoni saranno dotati di uno schermo con rapporto di formato 19:9 e di una risoluzione di 1.080 x 2.440 pixel.

Per quanto concerne la batteria, si vocifera che Huawei P20 sarà disponibile con una batteria da 3400 mAh mentre la variante Huawei P20 Pro con una dalla capacità di 4000 mAh, e sembra che vi sarà un doppio slot per schede SIM. Non è ancora dato sapere quale sarà il quantitativo di memoria a bordo utile all’archiviazione dei dati. P20 Pro dovrebbe essere il fiore all’occhiello della linea, con tre fotocamere sul retro che presumibilmente offriranno uno zoom 5x e immagini da 40 megapixel.

I prezzi al lancio dovrebbero essere pari a 369 euro per Huawei P20 Lite, a 679 euro per Huawei P20 e a 899 euro per la variante Huawei P20 Pro, ma dettagli ufficiali sotto ogni punto di vista saranno disponibili il 27 marzo, in occasione della presentazione della nuova linea di smartphone che avverrà in quel di Parigi.