LG G7, annuncio previsto a fine aprile?

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha posticipato il lancio del prossimo top di gamma per evitare lo “scontro” con Samsung e soprattutto per offrire agli utenti uno smartphone piuttosto differente dall’attuale G6. Nelle ultime ore sono arrivate conferme ufficiose sul design, sulle specifiche e sulla disponibilità del nuovo LG G7.

In base alle ultime indiscrezioni, i tre principali operatori telefonici coreani inizieranno a vendere il G7 dal mese di maggio, quindi è probabile un annuncio entro fine aprile. Secondo il sito ETNews, lo smartphone avrà uno schermo OLED che copre quasi interamente la parte frontale, ad eccezione del notch nella parte superiore che ospita fotocamera, auricolare e vari sensori. Anche LG avrebbe quindi scelto un design simile a quello dell’iPhone X. Come si può vedere nel render, la doppia fotocamera posteriore verrà posizionata in verticale, sopra il lettore di impronte digitali.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 6 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel e rapporto di aspetto 19.5:9, processore octa core Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, dual camera posteriore da 16 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 3.000 mAh. La versione G7+ avrà probabilmente 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Tra le novità software si prevedono le stesse funzionalità IA del V30S annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona.

Il G7 avrà sicuramente un prezzo superiore al G6. LG non ha ancora scelto la sede dell’evento di presentazione. Il sito coreano afferma inoltre che il V40 verrà annunciato a novembre e che nel corso del 2019 è prevista la “fusione” tra le serie G e V.