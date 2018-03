Oppo R15, svelate le principali specifiche

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese annuncerà presto i nuovi top di gamma, ma ha già anticipato il design e alcune caratteristiche sul sito ufficiale. Nella pagina dedicata ad Oppo R15 sono infatti presenti le immagini dello smartphone e le informazioni su schermo, RAM e storage. La versione Plus avrà un aspetto simile, ma quasi certamente un display di maggiori dimensioni.

Oppo R15 avrà uno schermo AMOLED Super-V da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Grazie allo spessore ridotto delle cornici e al “notch” nella parte superiore è stato raggiunto uno screen-to-body ratio del 90%. Quattro i colori previsti al lancio: bianco, blu e due tonalità di rosso. Il produttore ha inoltre confermato la presenza di 6 GB di RAM, 128 GB di memoria flash e Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.0. Altre specifiche saranno probabilmente svelate nei prossimi giorni.

In base alle ultime indiscrezioni, Oppo R15 dovrebbe integrare un processore octa core Snapdragon 660, slot per microSD e SIM card, una fotocamera frontale da 20 megapixel e una dual camera posteriore con sensori da 16 e 5 megapixel, porta USB Type-C. Non mancheranno sicuramente i moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5, GPS e LTE. Nelle immagini si nota chiaramente il lettore di impronte digitali. Per la batteria si prevede una capacità di 3.365 mAh e il supporto per la ricarica rapida VOOC Flash Charging.

Il nuovo Oppo R15 dovrebbe essere annunciato entro fine mese. Il design dello smartphone verrà preso come riferimento per il OnePlus 6, in quanto l’azienda madre è la stessa, ovvero BBK Electronics.