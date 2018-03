Potensic, il drone economico con WiFi e fotocamera

Floriana Giambarresi,

Un drone di facile manovrabilità, dotato di una fotocamera HD con obiettivo grandangolare e del supporto al WiFi per la connessione allo smartphone, è oggi disponibile in super offerta su Amazon. Trattasi del Potensic Drone U36W, il cui prezzo passa dai 169 euro ai 71 euro con spedizione gratuita, per un ribasso dunque del 58%.

Dotato di una videocamera HD con grandangolo capace di catturare fotografie alla risoluzione di 2 megapixel e video a 720p con visuale panoramica di 120 gradi, il dispositivo di Potensic è un drone a 8 eliche ideale per i principianti che desiderano sperimentare un modo tutto nuovo per effettuare riprese dall’alto. Dispone infatti di una funzione intelligente per chi è all’inizio e pensa che farlo decollare e soprattutto atterrare possa essere difficile; utilizzando l’apposito pulsante di emergenza, il drone si spegne automaticamente e plana a terra dolcemente, così da preservarne la sua struttura.

Seppur economico, il drone Potensic U36W è anche pronto per la realtà virtuale. Cliccando sull’icona VR è possibile attivare la modalità di schermo condiviso con il telefono cellulare, possibile grazie alla connettività Wi-Fi supportata dal dispositivo; indossando un visore HD, è così possibile sperimentare la trasmissione in 3D delle riprese in tempo reale, proprio come se si fosse a bordo del device. Nella confezione d’acquisto si trova un telecomando utile a pilotarlo e a controllarne le funzionalità mentre per quanto concerne la batteria, si ricarica in circa 60-70 minuti e offre 6-7 minuti di autonomia in volo, nella norma per un drone della fascia medio bassa.

Abbastanza reattivo, stabile e facilmente controllabile, si tratta di un drone dal costo contenuto ma pratico per chi vuole iniziare ad apprezzare al meglio la cattura di filmati unici dall’alto. Comodità di cui è dunque possibile dotarsi oggi grazie al sovrasconto disponibile su Amazon.