TIM senza Limiti Silver per la festa dei papà

Filippo Vendrame,

Per la festa dei papà, TIM ed Amazon hanno deciso di offrire un’interessante promozione a tutti i loro clienti. In esclusiva all’interno dell’eshop del colosso dell’ecommerce, gli interessati potranno trovare ed attivare l’esclusiva promozione “TIM senza Limiti Silver“. Trattasi di un’offerta all inclusive per chiamare, navigare e chattare sui social network, dedicata a tutti i nuovi clienti che attiveranno una nuova SIM.

Nello specifico, “TIM senza Limiti Silver” include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, ben 12 GB di navigazione Internet 4G LTE e la possibilità di utilizzare senza limiti le chat dei principali social network come WhatsApp, Facebook, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat e WeChat. Il tutto ad un costo promozionale di 12 euro al mese. TIM evidenzia che è previsto l’obbligo di acquisto di una nuova SIM su cui sarà attivata questa offerta speciale. Il costo della SIM è di 25 euro, con 20 euro di traffico prepagato incluso. Il pagamento della nuova SIM può avvenire con carta di credito o in contanti al momento della consegna.

In via promozionale il costo di attivazione dell’offerta “TIM senza Limiti Silver” e del primo canone mensile sono gratis. Tuttavia, l’operatore evidenzia che lo sconto sul costo di attivazione sarà applicato solamente se il cliente terrà attiva la linea per almeno 24 mesi. In caso di disdetta anticipata saranno scalati 34 euro dal credito residuo della SIM.

Si evidenzia, infine, che i minuti illimitati al mese sono in realtà 10 mila minuti conteggiati in base agli effettivi secondi di conversazione e senza alcuno scatto alla risposta. La connettività dati inclusa è valida anche in Europa. L’utilizzo illimitato delle chat dei social network è valido solamente in Italia.