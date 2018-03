Amazon Kindle Oasis, letture in oro e champagne

Giacomo Dotta,

Oro e champagne, per aggiungere stile ad un dispositivo che già di per se ha tutte le caratteristiche per distinguersi rispetto al resto dei device da passeggio: il Kindle Oasis si tinge infatti di “Champagne Gold“, un colore che andrà a contraddistinguerlo in maniera ancor più netta per renderlo in tutto e per tutto un dispositivo “da borsetta”.

La serie Kindle si è affermata nel tempo nel mondo degli e-reader in virtù delle grandi qualità che Amazon ha riversato in questo tipo di device: quello che Jeff Bezos aveva immaginato come l’iPod dei libri (caricando così il proprio reader di grandi responsabilità e di forte significato iconico) si è infatti evoluto nel tempo migliorando volta per volta caratteristiche tecniche e user experience. Con la nota diramata in queste ore Amazon fa anche un passo ulteriore, sposando lo stile e portando il proprio lettore per ebook in una dimensione del tutto nuova.

Il Kindle Oasis Gold è disponibile da poche ore al prezzo di 279,99 euro, in distribuzione a partire dal 22 marzo. Le caratteristiche sono quelle di un reader di altissimo profilo: schermo con 300ppi, display da 7 pollici, profilo sottile, memoria pari a 8 o 32GB (per una scelta personalizzata del numero di libri da portarsi appresso) e resistenza all’acqua grazie alla certificazione IPX8. Confermato anche il particolare design asimmetrico, appositamente studiato per rendere l’esperienza di lettura quanto più possibile simile a quella dei tradizionali libri cartacei: «ideale da impugnare con una mano sola. Il design ergonomico del nuovo Kindle Oasis sposta il centro di gravità sul palmo, in modo che il dispositivo poggi sulla tua mano come il dorso di un libro».

Il colore del nuovo Kindle Oasis è innegabilmente il valore aggiunto, poiché modifica il profilo del device trasformando un dispositivo estremamente “tech” in qualcosa di estremamente “fashion”: non solo l’occhio vuole la sua parte, ma il colore è altresì un parametro fondamentale di accettazione sociale ed un elemento fondamentale quando il dispositivo accompagna l’utente durante i suoi spostamenti. Sposando il “champagne gold” (al fianco del più freddo “graphite”, Amazon allinea la propria offerta ai colori che già i principali sviluppatori di smartphone hanno scelto per le proprie offerte top-di-gamma. Perché lo scopo è il medesimo: andare in borsetta, accompagnare con eleganza il proprio utente, strizzare l’occhio all’utenza femminile e trasformare un dispositivo digitale in un gradevole compagno di viaggio.