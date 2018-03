Bernet, PowerBank a ricarica solare in offerta

Floriana Giambarresi,

Non solo tramite corrente elettrica. La tecnologia oggi consente di ricaricare uno smartphone o un altro dispositivo elettronico in modo ecologico e pratico, grazie ai PowerBank a ricarica solare: è il caso di un prodotto targato Bernet che in giornata odierna viene proposto in offerta su Amazon, con un prezzo che passa dai 29 euro ai 23 euro spedizione gratuita inclusa.

Il PowerBank Bernet in questione è un caricabatterie a ricarica solare da 24000 mAh che può essere usato sia con un cavo Lightning che con un cavo microUSB; ad esempio, è capace di ricaricare fino a due iPad e un iPhone contemporaneamente, oppure caricare completamente un iPhone 6 per 9 volte, un Samsung Galaxy S6 per 7 volte o un iPad Air per 3 volte, per ogni singola ricarica. Ciò è possibile grazie al largo pannello solare integrato e alla batteria agli ioni di litio a bordo, che consente di effettuare oltre 500 cicli di ricarica.

Progettato soprattutto per gli uomini d’affari, studenti, per le vacanze di famiglia, viaggi, voli e altro, il PowerBank a ricarica solare permette di portare con sé abbastanza energia per tutto il viaggio o per tutti i giorni in cui si è via per lavoro. Caratterizzato da un design pulito e da un corpo che pesa 350 grammi, l’accessorio dispone di un indicatore che facilita la lettura del livello di capacità: il rosso segnala che si trova da 0% a 40%, il blu da 40% a 80% e il bianco è da 80% a 100%. Se la spia bianca non lampeggia più, indica che la batteria è completamente carica.

Trattasi dunque di un accessorio da viaggio che può far particolarmente comodo in diverse situazioni, soprattutto in quelle in cui non è disponibile la corrente elettrica e si ha la necessità di ricaricare il proprio dispositivo elettronico, ovunque ci si trovi. Sebbene il potere del circuito solare sia limitato, è anche possibile ricaricare il powerbank anche con un classico cavo microUSB o Lightning. Una comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dello sconto proposto dal più noto e-commerce al globo.