Fitbit Ace, fitness tracker per bambini

Luca Colantuoni,

Insieme al Fitbit Versa, il produttore californiano ha presentato un fitness tracker per i bambini dagli 8 anni in su. Il nuovo Fitbit Ace è stato progettato per spingere i più piccoli a praticare attività all’aperto, eventualmente insieme ai loro genitori. Gli utenti italiano possono già ordinarlo sul sito ufficiale.

Il braccialetto è simile al Fitbit Alta, ma il produttore ha incrementato la resistenza del cinturino in plastica per garantire una maggiore durata nel tempo. Ace può essere indossato anche sotto la doccia (certificazione IPX7). Il modulo tracker e la fibbia sono in acciaio inossidabile. Il piccolo schermo OLED mostra in modo chiaro i parametri misurati tramite l’accelerometro integrato. Sono inoltre presenti un motore a vibrazione, il modulo Bluetooth 4.0 per il collegamento allo smartphone e la batteria che offre un’autonomia fino a cinque giorni.

Fitbit Ace misura il numero di passi, i minuti di attività e la durata del sonno. È possibile impostare promemoria per incoraggiare i bambini a muoversi durante il giorno e mostrare messaggi di congratulazioni quando vengono raggiunti gli obiettivi. Un prossimo aggiornamento dell’app Fitbit includerà la funzionalità Family Faceoff che consentirà di sfidare genitori e amici. Attraverso l’account di famiglia i genitori possono verificare le attività giornaliere dei figli, mentre i bambini usano il loro account per scoprire i progressi, vedere le medaglie virtuali e cambiare il quadrante.

Il Fitbit Ace sarà disponibile in due colori (viola intenso e blu elettrico) ad un prezzo di 99,99 euro. Le spedizioni inizieranno dal mese di maggio.