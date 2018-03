iPhone: la ricarica wireless rovina la batteria?

Marco Grigis,

Con il lancio di iPhone X e iPhone 8, Apple ha finalmente aggiornato i suoi smartphone alla ricarica wireless: grazie all’implementazione dello standard Qi, è infatti possibile alimentare i dispositivi senza ricorrere a cavi, sfruttando gli appositi pad. A quanto pare, però, questo sistema potrebbe pesare sensibilmente sulla durata delle batterie, così come evidenziato da un intervento di Adrian Kingsley-Hughes su ZDNet. Al momento, la società di Cupertino non ha ufficialmente risposto alla questione.

La problematica, al momento non ufficializzata, ruoterebbe attorno ai cicli di carica classici per iPhone X e iPhone 8. Apple, come ormai noto, sostiene le batterie incorporate nei suoi dispositivi possano mantenere l’80% delle performance dopo 500 cicli di carica. Secondo quanto rilevato dal giornalista di ZDNet, il calcolo di questi cicli sarebbe però nettamente più veloce impiegando un sistema wireless rispetto al cavo, un fatto che può portare a una necessità di sostituzione della componente anticipato rispetto a quanto solitamente atteso.

In sei mesi d’utilizzo della ricarica wireless, l’esperto ha notato come il suo iPhone 8 abbia già raggiunto 135 cicli di ricarica completi. Non è però tutto, poiché con il sistema senza fili pare che la batteria si esaurisca più velocemente, richiedendo un collegamento pressoché costante per poter mantenere livelli di autonomia adeguati. Naturalmente, al momento non è dato sapere se questa conseguenza coinvolga tutti gli iPhone 8 e gli iPhone X in circolazione o, in alternativa, sia solo il modello posseduto dal giornalista a essere difettoso.

È doveroso sottolineare, però, come anche diversi utenti Android abbiano notato delle anomalie impiegando i sistemi di ricarica senza fili, un fatto certamente significativo considerando come lo standard sia disponibile ormai da diversi anni per il robottino verde.

In attesa di un commento da parte di Apple, ed eventualmente dei produttori Android, gli esperti consigliano di procedere con il classico cavo Lightning: forse meno comodo rispetto a un pad, ma certamente garanzia di longevità del proprio device.

