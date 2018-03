Microsoft, più protezione da Spectre e Meltdown

Filippo Vendrame,

Un paio di settimane fa, Microsoft aveva annunciato la volontà di distribuire le patch di Intel per Spectre e Meltdown attraverso Microsoft Update Catalog. Un’iniziativa inedita per il gigante del software ma portata avanti per aiutare gli utenti a proteggersi in maniera più efficace da queste pericolose vulnerabilità. Inizialmente, la casa di Redmond aveva reso disponibili i nuovi firmware sviluppati solamente per i processori Skylake con la promessa che non appena Intel avesse rilasciato nuovi firmware anche per gli altri processori, questi aggiornamenti sarebbero stati prontamente inseriti all’interno del Microsoft Update Catalog.

Fedele a questa promessa, Microsoft ha annunciato che attraverso Microsoft Update Catalog, gli interessati possono adesso scaricare i nuovi firmware per i processori Skylake, Kaby Lake e Coffee Lake. Unico requisito, disporre di PC con Windows 10 Fall Creators Update. Gli utenti, dunque, possono trovare il completo elenco dei processori supportati attraverso una pagina appositamente creata da Microsoft. Un’inizaitva che dimostra come la casa di Redmond si stia davvero impegnando al massimo per proteggere i suoi clienti dalle vulnerabilità di Spectre e Meltdown che tanti problemi hanno causato in questi ultimi mesi.

Un impegno rimarcato anche dalla distribuzione di nuovi correttivi software atti a mitigare questi problemi per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8.1. Aggiornamenti che sono stati rilasciati all’interno del Patch Tuesday di marzo 2018, la cui distribuzione è iniziata nella serata di ieri attraverso Windows Update.

L’impegno di Microsoft per proteggere i suoi clienti da Spectre e Meltdown non si esaurisce certamente qui, in quanto la società ha promesso che in futuro offrirà nuove soluzioni contro queste importanti vulnerabilità.