Xbox, i nuovi Avatar debutteranno ad aprile

Microsoft starebbe pianificando di lanciare i nuovi Avatar per i profili Xbox Live nel mese di aprile. La casa di Redmond aveva svelato i nuovi Avatar per la prima volta all’appuntamento E3 dell’anno scorso ed aveva promesso che sarebbero arrivati per gli utenti Windows 10 entro la fine del 2017. Obiettivo che, però, Microsoft non è riuscita a centrare ma fonti dell’azienda vicine a The Verge avrebbero confermato che i membri del programma Insider per Xbox potranno accedere ad un’anteprima di questi nuovi Avatar già durante questo mese.

I dipendenti di Microsoft avrebbero già accesso al nuovo sistema di gestione degli Avatar ed il primo gruppo di Insider che avrà modo di testare i nuovi Avatar sarà quello che ha optato per l’Alpha Ring. I nuovi Avatar potranno essere personalizzati completamente dagli utenti Xbox, direttamente online, con nuove opzioni per il corpo, per l’abbigliamento e per gli oggetti da abbinare. Microsoft offrirà innumerevoli possibilità di personalizzazione, come già mostrato dalla società all’interno di un filmato condiviso lo scorso anno. Microsoft integrerà il nuovo sistema di gestione degli Avatar nella dashboard delle console Xbox One e i personaggi saranno disponibili all’interno della pagina principale delle console.

Microsoft starebbe anche pianificando di aprire un nuovo negozio per gli Avatar nel mese di maggio all’interno del quale gli utenti potranno comprare personalizzazioni aggiuntive per i loro alter ego virtuali. Un’idea non nuova visto che anche il precedente sistema di Avatar, progettato per le console Xbox 360, disponeva di un suo piccolo negozio dedicato.

I nuovi Avatar sono stati progettati utilizzando il motore grafico di Unity e questa scelta consentirà di personalizzarli con maggiore facilità. I nuovi personaggi digitali sostituiranno gli Avatar esistenti sin dal lontano 2008. Secondo la fonte, Microsoft consentirà agli sviluppatori di terze parti di progettare nuovi elementi per gli Avatar che potranno poi essere venduti all’interno di questo nuovo negozio.