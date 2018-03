Raspberry Pi 3 Model B+, processore più veloce

Luca Colantuoni,

La Raspberry Pi Foundation ha annunciato una nuova versione del suo popolare single-board computer. Il Raspberry Pi 3 Model B+ è un aggiornamento hardware del Raspberry Pi 3 Model B presentato circa due anni fa. I nuovi componenti incrementano le prestazioni di calcolo e la velocità di trasferimento dei dati attraverso reti wired e wireless.

Essendo la versione Plus del modello precedente, le dimensioni sono rimaste invariate (85x56x17 millimetri), così come la posizione dei vari chip sul circuito integrato. Un esame più approfondito del Raspberry Pi Model B+ permette di scoprire le principali differenze. Il processore è ora coperto da un dissipatore metallico, in quanto la fondazione ha sostituito il Broadcom BCM2837 con il BCM2837B0 che funziona ad un frequenza di 1,4 GHz. La connettività wireless è invece garantita dal chip Cypress CYW43455 con WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz) e Bluetooth 4.2.

Per la connettività wired è stato scelto il Microchip LAN7515 che supporta lo standard Gigabit Ethernet. In entrambi i casi, il throughput è aumentato fino a tre volte rispetto al Model B. Il Model B+ supporta anche il Power-over-Ethernet (PoE). Migliorato infine l’avvio mediante USB e PXE. Tutte le altre specifiche rimangono invariate: 1 GB di RAM LPDDR2, quattro porte USB 2.0, uscite HDMI e video composito, slot microSD, header GPIO a 40 pin, connettori CSI e DSI per fotocamere e display.

L’alimentazione avviene tramite porta micro USB. Dato che il nuovo modello consuma leggermente in più del suo predecessore è consigliabile utilizzare un alimentatore da 5V/2,5A di ottima qualità. Il prezzo è sempre 35 dollari.