Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact in preordine da oggi

Sony ha comunicato che, a partire da oggi 14 marzo, gli utenti italiani possono preordinare i due smartphone annunciati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il produttore giapponese offrirà in regalo (fino al 5 aprile) la cuffia wireless WH-1000XM2 con cancellazione del rumore. Gli Xperia XZ2 e XZ2 Compact arriveranno sul mercato il 6 aprile.

I due smartphone sono i primi modelli Sony con design Ambient Flow. La vecchia forma squadrata è stata finalmente abbandonata per fare posto ad angoli e lati arrotondati che, insieme alla cover posteriore leggermente curva, migliorano l’estetica e offrono un’impugnatura più confortevole. Il top di gamma Xperia XZ2 possiede un telaio in alluminio e vetro, uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e batteria da 3.180 mAh con ricarica wireless. Il più piccolo Xperia XZ2 Compact ha un telaio in policarbonato, display da 5 pollici e batteria da 2.870 mAh.

Le rimanenti specifiche sono identiche: processore octa core Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18/13 (1,2 Gbps/150 Mbps). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro e la porta USB Type-C. Manca invece il jack audio da 3,5 millimetri, nonostante lo spessore degli smartphone siano piuttosto elevati (11,1 millimetri per Xperia XZ2 e 12,1 millimetri per Xperia XZ2 Compact).

La fotocamera posteriore Motion Eye da 19 megapixel permette di registrare video in super slow motion a 1080p/960fps, mentre con la fotocamera frontale da 5 megapixel è possibile creare avatar 3D a partire dai selfie. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. I prezzi sono 799,00 euro (Xperia XZ2) e 599,00 euro (Xperia XZ2 Compact).

Il preordine può essere effettuato dal 14 marzo al 5 aprile 2018 presso uno dei rivenditori presenti sul territorio italiano o mediante i siti web che aderiscono all’iniziativa. L’utente dovrà quindi accedere al sito xperiapreordine.it, effettuare la registrazione tramite form e caricare la foto o scansione della ricevuta del preordine. Tra il 6 aprile e il 6 giugno, Sony invierà un email con un link per completare la registrazione, inserendo l’indirizzo di spedizione del premio e il codice IMEI dello smartphone. Nella apposita sezione si dovranno inoltre caricare la scansione o la foto della prova di acquisto (fattura, scontrino fiscale parlante, ricevuta fiscale o documento equipollente) e dell’etichetta del codice IMEI apposta all’esterno della confezione.