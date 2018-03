Vivo V9, display FullView e Android 8.1 Oreo

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese annuncerà il nuovo Vivo V9 durante un evento organizzato per il 23 marzo in India. Oltre a confermare la data, Vivo ha già pubblicato sul sito ufficiale le specifiche complete e le immagini dello smartphone, mentre su YouTube è apparso un video che mostra alcune caratteristiche, tra cui il display FullView. Considerata la stretta “parentela” è probabile che il OnePlus 6 avrà un design simile.

Il Vivo V9 possiede un telaio in alluminio e vetro, come si può notare dai riflessi sulla cover posteriore. Lo schermo FullView ha una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione di 2280×1080 pixel, quindi con rapporto di aspetto 19:9. La cornice inferiore ha una spessore piè evidente, mentre per gli altri tre lati è quasi inesistente. Nella parte superiore del display è presente un notch per la fotocamera frontale da 24 megapixel con flash LED, utilizzata anche per il riconoscimento facciale.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 626, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 64 GB. Lo slot è ibrido e può ospitare anche due nano SIM. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Presenti inoltre la porta micro USB, il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la radio FM. La batteria ha una capacità di 3.260 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS 4.0. Due i colori disponibili al lancio: nero perla e oro.