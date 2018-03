iPosible, fitness tracker impermeabile a 24 euro

Floriana Giambarresi,

Contare i passi, le calorie bruciate, le attività fisiche svolte, monitorare i battiti del cuore, il tutto anche in acqua: sono alcune delle funzionalità offerte dal fitness tracker iPosible, un braccialetto intelligente oggi protagonista di una super offerta su Amazon che lo propone a 25 euro con spedizione gratuita invece dei 69 euro imposti dal suo prezzo originale.

Disponibile nelle colorazioni nero e rosso, il fitness tracker in questione è realizzato in silicone e si caratterizza per un design leggero, sportivo, indossabile al polso ogni giorno, per tutto il giorno, al di là del puro monitoraggio delle attività sportive. Impermeabile grazie alla certificazione IP67 e dunque anche utilizzabile in acqua, mentre si fa la doccia o quando ci si lava semplicemente le mani, a bordo del dispositivo vi è un comodo display pensato per mostrare informazioni utili e i risultati dei monitoraggi e una batteria che, secondo l’azienda produttrice, fornisce fino a 7 giorni di uso continuo e 3 mesi di standby con una singola carica.

Dotato di GPS, l’orologio dispone di diverse funzioni pensate per le persone più attente alla loro salute e forma fisica. È presente un cardiofrequenzimetro che misura i battiti cardiaci e svariate modalità di tracciamento delle attività indoor e outdoor: controlla i passi effettuati, la distanza percorsa, l’attività svolta in bicicletta, salto della corda, tapis roulant, corsa, ciclismo, con mappe e feature create appositamente per questi due ultimi tipi di allenamento. Il fitness tracker iPosible monitora anche la qualità del sonno, tenendo traccia di quanto tempo e di quanto bene si dorme e fornendo all’utente una comoda tabella di riepilogo dei dati.

Disponendo del supporto alla connettività Bluetooth, l’indossabile si può connettere a smartphone e tablet per mostrare sul piccolo schermo notifiche da chiamate in arrivo, SMS e app quali Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, Skype, QQ e We Chat. Non manca una funzione antifurto.

Trattasi di un fitness tracker dalle funzionalità basilari ma comunque complete, proposto in giornata odierna a un costo molto conveniente.