MediaWorld lancia gli HP Days

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino “HP Days”, tutto dedicato ai prodotti dell’azienda americana. Da oggi 15 marzo e sino al prossimo 19 marzo, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di molte offerte tutte targate HP. Tra i computer, per esempio, MediaWorld propone il modello HP Pavilion X360 14-ba018nl, un convertibile Windows 10 con processore Intel Core i3 e 8GB di memoria RAM a 599 euro.

Per gli amanti del gaming sono presenti anche innumerevoli proposte targate Omen, il brand di HP che identifica i computer ad alte prestazioni sviluppati appositamente per i giochi. Al riguardo si evidenzia, per esempio, il notebook OMEN 15-ce010nl, con processore Intel Core i7, 16GB di memoria RAM e GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, al prezzo di 1299 euro. Per chi ha bisogno di un fedele compagno di lavoro da portare in giro tutto il giorno, MediaWorld propone, per esempio, il modello HP Envy 13-AD102N, un notebook Windows 10 con processore Intel Core i5 e 8GB di memoria RAM a 999 euro.

Presenti anche molte offerte e suggerimenti sugli accessori e periferiche per il mondo dell’informatica come le stampanti HP dotate anche di scanner.

Non mancano nemmeno i monitor per i PC desktop, i mouse, le borse porta computer e tanto altro ancora. Queste offerte sono valide anche online all’interno dell’eShop della catena di elettronica.

Dunque, un volantino molto interessante, tutto incentrato sui computer e particolarmente indicato per tutti coloro che sono intenzionati a cambiare PC e non sanno orientarsi verso un modello preciso.