Microsoft Surface Book 2 debutta in Italia

Filippo Vendrame,

Il Surface Book 2 debutta ufficialmente oggi in Italia, almeno nella variante con display da 13,5 pollici. Il modello con schermo da 15 pollici arriverà, invece, solamente il prossimo 6 aprile 2018. Finalmente, dunque, l’attesissimo laptop Windows 10 di Microsoft arriva in Italia e tutti gli utenti potranno acquistarlo all’interno del Microsoft Store, l’eshop ufficiale della società, oppure in tutti i negozi online e fisici che decideranno di proporlo.

Chi aveva deciso di prenotarlo dovrebbe iniziarlo a ricevere sempre dalla giornata di oggi. Il nuovo Surface Book 2 è un vero concentrato di tecnologia e potenza. Un prodotto sicuramente pensato per i power user e per chi cerca una macchina potente per il lavoro. La scheda tecnica, infatti, mette in evidenza un prodotto davvero molto sofisticato. La scocca, per esempio, è realizzata in lega di magnesio per offrire leggerezza e robustezza. Il display è quanto di meglio una persona possa cercare per risoluzione e fedeltà cromatica. La casa di Redmond ha adottato la tecnologia “PixelSense” e tutti i Surface Book 2 da 13,5 pollici possono contare su di una risoluzione da 3000 x 2000 pixel (267 PPI) con Aspect Ratio da 3:2.

Per garantire sempre le massime prestazioni, i nuovi laptop Windows 10 del gigante del software adottano i processori Intel di settima e di ottima generazione. Inoltre, alcune varianti integrano anche la performante GPU NVIDIA GeForce GTX 1050. Non mancano, poi, il WiFi 802.11ac, il Bluetooth 4.1 LE, due USB 3.0 Type A, una porta USB Type-C, un card reader SDXC, il jack per le cuffie da 3,5mm e 2 Surface Connect. Il sistema operativo è Windows 10 Pro.

Tanta tecnologia ha, però, un prezzo. Il Surface Book 2 nella variante con display da 13,5 pollici può essere acquistato a partire da 1749 euro nella configurazione con processore Intel Core i5 (settima generazione), 256GB di SSD, 8GB RAM e GPU Intel HD Graphics 620.