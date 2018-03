Nuova tastiera Logitech e speaker per gaming su PC

Floriana Giambarresi,

Logitech G ha appena annunciato due nuove periferiche ad alte prestazioni dedicate al gaming: si tratta degli Speaker per PC Gaming Logitech G560 e della Tastiera Meccanica per Gaming Logitech G513, entrambi con tecnologia Lightsync, capace di sincronizzare luci e suoni per sessioni di gioco più coinvolgenti e immersive. Saranno disponibili nei negozi a partire da aprile al prezzo rispettivamente di 249 euro e 179 euro.

I nuovi altoparlanti per videogiochi per PC Logitech G560 sono i primi prodotti dell’azienda con tecnologia Lightsync. Il software funziona con l’illuminazione RGB dell’altoparlante satellite per sincronizzare musica, film e giochi, così da creare un’esperienza più coinvolgente: creano infatti uno spettacolo di luci dettagliato, grazie quattro zone di illuminazione che consentono agli utenti di illuminare l’intera scrivania con colori personalizzati.

Logitech G, brand di Logitech appunto dedicato al gaming, sta anche lavorando su alcuni aspetti più smart lato software nel tentativo di sfruttare l’illuminazione dell’area fornita da tali altoparlanti. Oltre a collaborare con gli sviluppatori per integrare la tecnologia Lightsync in titoli popolari, il software è anche capace di rilevare automaticamente i colori dallo schermo, così da rendere più facile l’ottenere effetti di illuminazione reattivi, senza troppa fatica. Gli utenti potranno anche designare aree specifiche dello schermo per monitorare i cambiamenti di colore, il che andrà a potenziare ulteriormente l’esperienza offerta.

Assieme agli speaker arriva un’altra novità, ovvero la nuova Tastiera Meccanica per Gaming Logitech G513, anch’essa dotata della tecnologia Lightsync, che permette di scegliere tra due switch meccanici Romer-G, per adattarsi alle diverse esigenze di gioco. È inoltre fornita di apposito poggiapolsi, per garantire il massimo del comfort anche durante lunghe sessioni di gaming, anche offrendo un reale feedback fisico mentre si preme un tasto.

Dli altoparlanti sono attualmente supportati solo su PC, ma il supporto per macOS dovrebbe arrivare presto.