Twitter, nuova funzione in stile Snapchat

Filippo Vendrame,

All’inizio dell’anno erano emerse voci secondo cui Twitter stava lavorando su un nuovo modo per rendere più facile la condivisione dei video all’interno della sua piattaforma. Adesso, un nuovo report di CNBC afferma che il social network starebbe lavorando ad una nuova funzionalità incentrata sulla fotocamera che potrebbe funzionare in maniera molto simile alla funzione “Snap Map” di Snapchat che permette di conoscere la posizione degli amici e di contattarli tramite messaggio singolo o di gruppo. Secondo la fonte, la nuova funzione di Twitter andrà a raccogliere le foto e i video, basandosi sulla loro posizione, per poi combinarli all’interno della funzione “Momenti” per creare una più ampia raccolta di informazioni relativamente agli eventi degni di nota.

Twitter potrebbe consentire agli inserzionisti di inserire contenuti sponsorizzati tra le foto i video raccolti all’interno di questa nuova funzionalità. Dunque, oltre ad offrire agli iscritti un nuovo servizio, il social network potrebbe avere trovato anche una nuova possibile fonte di reddito. Non è chiaro quando questa nuova funzionalità potrebbe arrivare per tutti gli iscritti del social network, ma la fonte afferma che questa novità sembra essere ancora all’inizio del suo sviluppo. Dunque, è lecito pensare che si dovrà aspettare ancora molto prima di vederla ufficialmente all’interno della piattaforma.

Questa novità sembra molto interessante e si ricollega alla sempre maggiore attenzione che Twitter sta dando ai video ed alla gestione delle informazioni. Twitter ha bisogno di grandi novità per poter continuare a crescere. Dopo la cura di Jack Dorsey che ha portato la società fuori da una profonda crisi, adesso servono contenuti di spessore per poter tornare a crescere ai ritmi di una volta e per poter competere davvero ad armi pari con gli altri social network.