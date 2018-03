Airbnb, nuove funzioni per viaggiatori disabili

Floriana Giambarresi,

Airbnb è nel bel mezzo di una serie di modifiche al suo servizio, con l’ultima appena annunciata che ha lo scopo di rendere più facile per le persone con disabilità trovare alloggi accessibili per viaggiare e riposare in tutto il mondo.

Finora, gli ospiti su Airbnb erano in grado di cercare una stanza o un appartamento solo e soltanto tramite una opzione, “accessibili per sedie a rotelle”, che non rispondeva sempre alle esigenze individuali dei viaggiatori. Ecco perché adesso la piattaforma ha deciso di rilasciare 21 nuovi filtri di accessibilità, che hanno l’obiettivo di rendere più facile per gli ospiti con disabilità di trovare sistemazioni di viaggio ideali per ogni specifica esigenza, qua e là nel globo.

I nuovi filtri consentono agli ospiti di Airbnb di cercare inserzioni sugli alloggi con caratteristiche specifiche, come ad esempio un ingresso senza gradini nelle camere, ingressi abbastanza ampi da ospitare una sedia a rotelle, letto ad altezza accessibile, porte ampie, bagno con maniglioni fissi e doccia con sedia, posto audio dedicato e altro ancora. Possono essere trovati sotto l’opzione “Accessibilità” nella scheda “Filtri” della schermata Cerca nelle app iOS e Android e nella versione Web del portale.

In futuro, Airbnb collaborerà con la propria comunità di ospiti per garantire che i nuovi filtri offrano informazioni il più possibile utili e accurate, con l’obiettivo di migliorare ed espandere ulteriormente tali filtri per garantire il supporto a quanti più viaggiatori possibile. Ha infatti dichiarato Srnin Madipalli, che in Airbnb si occupa di gestire l’aspetto dell’accessibilità: