Fitbit OS 2.0 anche per Fitbit Ionic

Luca Colantuoni,

Il produttore californiano ha recentemente annunciato il Fitbit Versa, ma ciò non significa che il supporto per il precedente modello sia stato interrotto. Anzi è iniziata la distribuzione di Fitbit OS 2.0, la stessa versione del sistema operativo installata sul nuovo smartwatch. Le novità principali riguardano l’interfaccia e l’ascolto dei brani musicali.

Fitbit OS 2.0 (versione firmware 27.32.4.19) introduce innanzitutto la nuova funzionalità Fitbit Today. Si tratta di una dashboard che visualizza tutti i dati sull’attività sportiva e la salute, accessibile con uno swipe up dalla schermata dell’orologio. Gli utenti vedranno un feed personalizzato con le statistiche giornaliere e settimanali, la cronologia delle attività, il riassunto degli esercizi e suggerimenti per rimanere in forma. Le statistiche giornaliere in precedenza include nell’ap Today verranno mostrate in Fitbit Today.

Galleria di immagini: Fitbit Ionic, immagini dello smartwatch

La seconda novità è il supporto per Deezer. È possibile scaricare sullo smartwatch le playlist del servizio di streaming musicale (ovviamente occorre un abbonamento e la connessione WiFi) e ascoltare i brani preferiti tramite cuffia o auricolare Bluetooth, senza essere obbligati ad utilizzare lo smartphone.

Fitbit ha infine apportato alcune modifiche alle modalità di interazione con lo smartwatch. Per accedere ai controlli musicali e a Fitbit Pay è necessario mantenere premuto il pulsante Indietro, mentre per vedere le notifiche occorre uno swipe down dalla schermata dell’orologio. Altre funzionalità, come il monitoraggio del ciclo mestruale, verranno aggiunte nel corso della primavera. Il rollout dell’aggiornamento è progressivo e sarà disponibile per tutti entro le prossime settimane.